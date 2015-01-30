أصالة لاختها: سأكتفي بالصمت

ردت الفنانة أصالة على أختها، التي على حد تعبير أصالة تجرحها يومياً، من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الخاص في موقع "تويتر" بالقول إنها ستكتفي بالصمت، وتمنت أن تفصح لجمهورها عن ما يحصل بينها وبين أختها، ولكنها أوضحت أن هذا لن يحصل لأنه سيشكل إحراجاً لها.

وكتبت في تغريدة على موقع "توتير": "أتمنى أن أقول لكم كل ما يجب أن يُقال ولكن في ذلك إحراج كبير لمن يجرحني كل يوم ولأنها مني وأختي وحبيبتي رغم خلافنا واختلافنا سأكتفي بالصمت".

وفي سياق آخر، طمأنت أصالة جمهورها أنها اختارت صور ألبومها الجديد من توقيع المصور كريم نور، فكتبت في تغريدة آخرى: "وبعيداً عن المُنغصات بدي طمنكم إني اخترت اليوم صور ألبومي اللي رح يوقعها الموهوب المصور الصديق كريم نور وبعتقد رح تعجبكم".

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