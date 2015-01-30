سلاف فواخرجي مخرجة للمرة الثّانية

كشفت الفنّانة السّوريّة سلاف فواخرجي عن استعدادها لمشروع سينمائي جديد ستقوم بإخراجه، وسيحمل اسم "مدد".

الفيلم من تأليف الصحافي سامر محمد اسماعيل، وسيتناول قصص من واقع المجتمع السوري، سيّما المجتمع الدّمشقي وتفاصيل حياته.

وسيكون فيلم "مدد" ثاني تجاربها الإخراجية بعد تجربتها في فيلم "رسائل الكرز".

يشار إلى أنّ فواخرجي تقوم حالياً بتصوير دورها في مسلسل "بانتظار الياسمين" عن نص أسامة كوكش وإخراج سمير حسين، إذ تجسّد دور "لما" سيدة تفقد زوجها في الحرب وتفقد بيتها، فتضطر للعيش في حديقة عامة مع أبناءها.

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