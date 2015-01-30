جينيفر لوبيز تنتظر الحب وتتمنى الإنجاب مجدداً

أعربت النجمة العالمية Jennifer Lopez عن أملها بإنجاب توأمين مرة أخرى بعد توأميها Max و Emme اللذان أنجبتهما من زوجها السابق Marc Anthony منذ حوالي الـ 7 سنوات.

Lopez البالغة من العمر 45 عاماً، والتي تعرضت للعنف في علاقاتها السابقة، قالت لصحيفة People الأمريكية: لا أعرف إن كان القدر يخبئ لي المزيد من الأطفال بسبب عمري لكني أود إنجاب طفلاً لأشعر بالنعمة من جديد، وأحب أن أنجب توأمين مرة ثانية.

وأضافت Lopez: تربية توأم بنت وصبي أوضح العديد من الأمور وأعطاني منظوراً جديداً للحياة.

وخلال حديثها، إعترفتJennifer أنها وبعد علاقتها الاخيرة مع الراقص Casper Smart الذي يصغرها بسنوات، قررت أن تبقى عزباء وتبتعد عن الرجال لفترة من الزمن، بالرغم من الوحدة الشديدة التي عاشتها، والليالي الكثيرة التي بكت فيها.

هذا وأوضحت النجمة Lopez أنها تتعاون مع طليقها Anthony في رعاية طفليها والإشراف عليهما بانتظار أن تجد الحب من جديد.