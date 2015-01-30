قائد “فيلق القدس” يلتقى بعدد من كبار المسؤولين فى حزب الله

بثت قناة “الميادين” الفضائية أمس صورا لقائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري الإيراني” الجنرال قاسم سليماني الذي زار بيروت بعد 24 ساعة من تشييع شهداء عملية القنيطرة في 18 يناير الماضي.

وعلمت صحيفة “السفير” اللبنانية أن سليماني وفور وصوله إلى بيروت التقى الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله وعددا من كبار المسؤولين في الحزب، وزار بعد ذلك منزل عائلة الشهيد جهاد عماد مغنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث كان يقام مجلس عزاء، واستقبله جد الشهيد وعدد من أفراد العائلة.

ومن ثم انتقل سليماني بعيد منتصف الليل الى “روضة الشهيدين” في الشياح ووضع اكليلا من الورد على ضريح عماد وجهاد مغنية، وتلا سورة الفاتحة، قبل أن يغادر بيروت في الليلة نفسها عائدا الى طهران. وصودف وجود عدد من رفاق جهاد مغنية عند الضريح، حيث قاموا بمصافحة سليماني وتبادل الأحاديث معه.

يذكر أن قناة “الميادين” كشفت في برنامج “خط النار” أن الأسير المحرر سمير القنطار تعرض لمحاولتي خطف واغتيال من قبل الإسرائيليين في منطقة القنيطرة.