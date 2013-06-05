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بالفيديو والصور ..ندوة عن التوعية السياسية للمرأة بالبحيرة‎

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بالفيديو والصور ..ندوة عن التوعية السياسية للمرأة بالبحيرة‎ بالفيديو والصور ..ندوة عن التوعية السياسية للمرأة بالبحيرة‎

ندوة عن التوعية السياسية للمرأة بالبحيرة‎

افتتح اللواء فتحى عبد الغنى رئيس مدينة دمنهور ورشة عمل “المرأة و المشاركة السياسية ” و الذى يعقد خلال الفترة من 4 الى 6 يونيو بمقر فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة.

وقالت المهندسة زكية رشاد مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن برنامج ” المرأة و التنمية السياسية” يعقد تحت اشراف المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى ويأتى ضمن برنامج التدريب من أجل التنمية الذى يتبناه المجلس للارتقاء بمستوى المرأة و العمل على تمكينها سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا .

كما اكدت رشاد ان البحيرة تستضيف اخر فعاليات برنامج المشاركة السياسية للمرأة و يشارك فى البرنامج 25 متدربه ينتمون الى عدد من الاحزاب السياسية و النقابات المهنية و الجمعيات الاهلية ويشمل برنامج التدريب الذى يستمر لمدة 3 ايام ورش عمل فى عدد من الموضوعات التى تعمل على تنمية المهارات السياسية لدى المرأة ومنها “مهارات الاتصال و التمكين السياسى للمرأة و مهارات القيادة و معوقات المشاركة السياسية للمرأة ومفهوم المشاركة السياسية و يتم اختتام الفعاليات بنموذج محاكاة عن “ادارة الحملات الانتخابية”.

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