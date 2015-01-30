في_القمة - فيديو .. ملخص لمسات ' الحاوي ' وليد سليمان

يقدم FilGoal.com ملخص لمسات "الحاوي" وليد سليمان نجم الأهلي أمام الزمالك في القمة

وانتهت قمة الجولة الـ18 من الدوري المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الزمالك تقدم أولا عن طريق أيمن حفني في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل وليد سليمان في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

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وقدم وليد سليمان أداء جيد جدا أفضل مما قدمه خلال المباريات السابقة مع الأهلي.

وخرج "الحاوي" سليمان مصابا في الدقيقة 68 وحل أحمد عبد الظاهر بدلا منه، مع تشخيص مبدئي بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 في الصدارة، بينما وصل الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الثالث.

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