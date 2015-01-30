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بسبب الزمالك .. الأهلي يفقد رزق أمام إنبي

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بسبب الزمالك .. الأهلي يفقد رزق أمام إنبي بسبب الزمالك .. الأهلي يفقد رزق أمام إنبي

سيغيب محمد رزق لاعب وسط الأهلي عن لقاء الفريق القادم أمام إنبي بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة الزمالك هي الثالثة له هذا الموسم، مما يؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة.

وانتهت قمة الجولة الـ18 من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الزمالك تقدم أولا عن طريق أيمن حفني في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل وليد سليمان في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وشارك رزق أساسيا من البداية وحتى نهاية المباراة أمام الزمالك، قبل أن يتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 60 من عمر المباراة، مما سيؤدي لغيابه عن اللقاء القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة الـ19 من الدوري المصري يوم الثلاثاء القادم على ملعب عثمان أحمد عثمان.

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