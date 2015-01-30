تعرف على فيريرا مدرب الزمالك المحتمل .. ' 30 سنة خبرة '

اقترب الزمالك من التعاقد مع جوسفالدو فيريرا المدرب البرتغالي المخضرم، وذلك لخلافة جيمي باتشيكو المدير الفني الذي رحل وقام محمد صلاح باحتلال موقعه لحين التعاقد مع بديلا له.

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وعلم FilGoal.com أن جوسفالدو فيريرا هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك في الفترة المقبلة.

ويعرض FilGoal.com السيرة الذاتية للمدرب صاحب الـ68 عاما.

- بدأ فيريرا مسيرته التدريبية منذ أكثر من 30 عاما، مع فريق رايو مايور، وتورينسي في الفترة من 1981 و1984.

- عمل مساعدا مع منتخب البرتغال، ودرب منتخب الشباب تحت 21 عاما حتى موسم 1999-2000.

- عُرف فيريرا بأنه مكتشف المواهب، وقد اكتشف لاعب الوسط البرتغالي مانيتش الذي لعب لتشيسي معارا في 2006.

- احتل مع فريق ألفيركا المرتبة الـ12 بنتائج جيدة، رشحته للارتقاء لتدريب بنفيكا في 2001-2002، ولكن تمت إقالته من قبل رئيس النادي بعد الخروج من الكأس أمام فريق درجة ثالثة يدعى جوندومار، واستبدل بكاماتشو.

- في الفترة من 2003-2006 تم استدعائه لتدريب فريق براجا وقدم مستويات جيدة، حافظ على الفريق من الهبوط في موسم 2002/2003.

- وفي المواسم المتتالية من 2003:2005 كافح مع الفريق من أجل المنافسة على اللقب واحتل الترتيب الخامس ثم الرابع ثم الرابع على الترتيب.

- وبعد تطوير أداء براجا في تلك الفترة، كان على موعد مع تدريب بورتو في الفترة من 2006، وحتى 2010.

- هي الخطوة الأكبر لجوسفالدو فيريرا، ونجح في التتويج مع بورتو بالدوري البرتغالي ثلاث مرات متتالية من 2006 وحتى 2009، وحصل على جائزة أفضل مدرب في البرتغال المواسم الثلاثة على التوالي.

- حصل على كأس البرتغال موسمي 2008-2009 و2009-2010، وكأس السوبر 2008-2009.

- في دوري أبطال أوروبا، خرج أمام تشيلسي في دور الـ16 بخسارته بنتيجة 3-2 بمجموع اللقائين خلال موسم 2006/2007.

- في موسم 2007/2008، تصدر بورتو مجموعته التي تضم ليفربول ومارسيليا وبشيكتاش، ليواجه شالكه في دور الـ16، ولكنه خرج بركلات الترجيح.

- في موسم 2008/2009، تصدر مجموعة تضم أرسنال ودينامو كييف وفينرباهتشة، وعبر أتليتكو مدريد إلى دور الثمانية ليواجه مانشستر يونايتد، وخسر بنتيجة 3-2 بمجموع اللقائين، وشهد هدفا صاروخيا من كريستيانو رونالدو لا ينسى.

في موسم 2009/2010 احتل الوصافة لمجموعة تضم تشيلسي، أتليتكو مدريد وأبويل، وخرج بخسارة ثقيلة من أرسنال 6-2 بمجموع اللقائين في دور الـ16.

أي أن المدرب جوسفالدو فيريرا وصل إلى دور الـ16 على الأقل في المواسم التي درب فيها بورتو الأربعة على التوالي.

- غادر جوسفالدو البرتغال إلى الدوري الإسباني حيث مالاجا، وبعد خسارته خمس مباريات متتالية تمت إقالته، بعد توقيعه ثلاث مواسم.

- وقع عقدا مع باناثانيكوس لمدة موسم ونصف في نوفمبر 2010، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية في اليونان استمر جوسفالدو على رأس الجهاز الفني، واستقال في نوفمبر 2012.

- بعد شهر من استقالته، استعان به سبورتنج لشبونة لمهمة إدارية وهي الإشراف على مختلف الفرق بالنادي، وبعد إقالة فرانكي فيركاوترن تم تعيينه لمدة شهرين قبل التعاقد مع ليوناردو خارديم.