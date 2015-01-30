بالصور..مصرع مواطن و احتراق كابينة كهرباء نتيجة انفجار قنبلة ببورسعيد

كتب-جمال نوفل:

وقع انفجار في الساعة الثانية عشرة من صباح أمس و لقي مواطن مصرعة و احتركقت كابينة كهرباء نتيجة انفجار قنبلة كزروعة بجوار كابينة الكهرباء بشارع حلمي “امتداد بني سويف”و أحمد عرابي بحي المناخ .

و كانت أهالي مطقة المناخر بالقرب من مبني ضراب بورسعيد قد فزعوا علي صون انفجار شديد في أحد كبائن الكهرباء بشارع أحمد عرابي و بني سويف أمام سور مدرسة النصر الثانوية و المواجه لمبني منطقة ضراب بورسعيد و تفحمت جثة مواطن كان يمر وقت انفجار القنبلة .

و قد اسرع خبراء المفرقعات بأدارة الحماية المدنية و تم عمل كردون حول المكان .

و قد تحطمت سياراتن ملاكي كانتا بجوار الكشك الكهربي .و يعتبر هو الانفجار التاسه الذي يحدث ببورسعيد خلال الأربعة أيام الماضية.

و بختار منفذو هذه الحوادث أوقات غير متوقعة تبدأ منذ الساعة الأولي من صباح كل يوم.