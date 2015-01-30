“عدوى” يتابع أحداث العريش من غرفة الأزمات بوزارة الصحة

توجه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان إلى غرفة إدارة الأزمات فور حدوث الاعتداء على الوحدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة بشمال سيناء بالعربات المفخخة وقذائف الهاون مما أدى إلى ايقاع أعداد من القتلى والمصابين , حيث أمر بالانعقاد الطارئ لغرفة الأزمات بوزارة الصحة برئاسته وبحضور كافة القيادات من الرعاية العاجلة والاسعاف والمستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحى و بنوك الدم .

هذا، وقد وجه بتحريك عدد إضافي من سيارات الإسعاف من المحافظات المجاورة لمحافظة شمال سيناء لتكون جاهزة لنقل المصابين , كذلك تم التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة لتجهيز ثلاث طائرات إسعاف جوى للتحرك إلى العريش لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الكبرى بالقاهرة .

فيما كلف بتجهيز مستشفيات معهد ناصر والزيتون التخصصى والهلال ودار الشفا والبنك الأهلى لتكون جاهزة لاستقبال المصابين, كذلك استدعاء كافة الاستشاريين والأساتذة لإجراء الجراحات الكبرى و العاجلة للمصابين , وأيضا توفير رصيد كافي من أكياس الدم , كذلك كلف بتجهيز فريق من الاستشاريين للتحرك فى أى وقت للسفر إلى العريش لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين .

ومنذ وقوع الحادث يتابع الوزير مع وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء لحظة بلحظة من خلال الاتصال اللاسلكي بغرفة الإسعاف بشمال سيناء . هذا وما زالت عمليات الانقاذ جارية وسوف يتم الإعلان عن الأرقام المدققة للمصابين والوفيات بعد انتهاء جميع عمليات الانقاذ ونقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات .