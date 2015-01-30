سلطان القاسمي: الجامعة الأميركية تسير بخطوات ثابتة نحو الطريق الصحيح

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، أن الجامعة الأميركية في الشارقة تخطو خطوات ثابتة واثقة متأنية نحو الطريق الصحيح والسليم وبدأ العمل فيها لتطوير كلية الهندسة والكليات الأخرى بتكلفة تصل إلى ما قدره 300 مليون درهم.

وأشار سموه إلى أن هذا التطوير سيشمل مختلف النواحي العلمية من إقامة مختبرات بحثية وتطوير البرامج التعليمية واستقطاب أكفأ الكوادر من معلمين وأساتذة من أجل تحقيق المزيد من الرقي لهذه الجامعة طامحين بأن تكون الأولى عالمياً بإذن الله تعالى.

كلمة

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صاحب السمو حاكم الشارقة أمام حضور الحفل الثامن لرابطة خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة، والذي أقيم مساء أمس في الساحة الرئيسية لحرم الجامعة.

وكان قد استهل سموه كلمته بالترحيب بالحضور والطلبة الخريجين قائلاً لهم: «مجدداً نرحب بكم في هذه الجامعة.. نرحب بكم في كل يوم وفي كل ساعة ولحظة فهي بيتكم الذي قضيتم فيه أمتع وأنفع فترة في حياتكم فهذه الطرقات وهذه الساحات التي تحيط بنا تشهد على خطواتكم وكلها رسمت على جدرانها صوركم وأسماءكم منقوشة عليها فمهما بعدتم فإن خيالكم لا يزال هنا».