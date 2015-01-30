زوجة الناشط السعودي رائف بدوي تعلن عن تدهور صحته

قالت زوجة المدون والنشط الحقوقي السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه العام الماضي بألف جلدة يوم الخميس إن صحة زوجها تدهورت بعد دفعة جلده الأولى وأنه قد لا يبقى على قيد الحياة بعد إتمام إنفاذ العقوبة.

كان بدوي البالغ من العمر 31 عاما وهو مؤسس الموقع الإلكتروني “الليبراليون السعوديون”,قد جلد 50 جلدة في التاسع من يناير الماضى وتأجلت الدفعة الثانية من تنفيذ عقوبة الجلد مرتين لأسباب طبية.

وقالت إنصاف حيدر زوجة بدوي التي تعيش مع أطفالها الثلاثة في كندا بعد أن عرض عليها حق اللجوء “الحالة الصحية لرائف سيئة وتزداد سوءا .”

وأضافت قولها في مؤتمر صحفي في أوتاوا “يساورني قلق شديد عليه. من المستحيل أن يتحمل إنسان 50 جلدة كل اسبوع.” وقالت إن بدوي يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

واعتقل بدوي في يونيو عام 2012 بسبب مخالفات منها الإساءة إلى الإسلام والجريمة الإلكترونية وعقوق والده وهي جريمة في السعودية.

وحكم عليه العام الماضي بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال والجلد.

وحثت الولايات المتحدة الرياض على الغاء الجلد.

ودعت زوجة بدوي التي كانت تتحدث من خلال مترجم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلى التوسط لدى العاهل السعودي الجديد الملك سلمان من أجل الإفراج عن زوجها حسب ما ذكرت رويترز.