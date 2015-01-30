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وصفة الكبسة السعودية خطوة بخطوة بالصور

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وصفة الكبسة السعودية خطوة بخطوة بالصور وصفة الكبسة السعودية خطوة بخطوة بالصور

الخميس 29-01-2015 12:30

تعتبر الكبسة من أشهر الأطباق الخليجية والتي تشتهر بها المملكة العربية على وجه التحديد، كما تتميز بطعمها الشهي الغني بالبهارات، و تناسب الكبسة العزومات.

استضافت السيدة فاطمة قدرورة فريق عمل مطبخ "سيدتي.نت" وقدمت وصفة الكبسة السعودية خطوة بخطوة وبالصور خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت" 

 

 

 

 

المقادير:

دجاجة متوسطة الحجم مقطعة إلى نصفين  

3 كوب أرز بسمتي

2 حبة جزر مبشور

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة ملح

2  حبة هيل

2 عود قرفة

5 فلفل أسود حب  

5 كبش قرنفل

2 ورق غار

2 بصلة مفرومة

4 حبات بندورة مفرومة

4 ملعقة كبيرة رب البندورة

4 حبات  فلفل أخضر حار مفروم

 

طريقة التحضير:

 

1.نتبل الدجاج بنصف كمية البهارات المطحونة 

2.  نقلي البصل والبهارات الحب حتى التحمير

3.  نضيف الدجاج  للبصل والبهارات ونحمره على الوجهين

4. نضيف الجزر المبشور والفلفل الحار المفروم ثم البندورة المفرومة ونقلب ثم نضيف رب البندورة

5.  نضيف الماء و نغمره و نسلقه لمدة 45 دقيقة

6. ننشل الدجاج من المرق ونضعه في صينية ونحمره بالفرن مع القليل من الزيت ورشة كركم

7.  نسلق الأرز ب 7 أكواب ماء مغلي مضاف إليه حبتين هيل وعود قرفة وورق غار وحبة لومي نصف سلق ثم نصفيه

8.  نضيف باقي كمية البهارات المطحونة على مرق الدجاج ونتركه على النار

9.  نضع الأرز المسلوق في قدر على النار ونسكب مرقة الدجاج عليه ونتركه على النار لمدة 25 دقيقة حتى يتشرب الماء

10.  يسكب في طبق التقديم ويوضع الدجاج المشوي فوقه ويزين باللوز والزبيب المقلي، يقدم إلى جانب اللبن الزبادي والدقوس

 

 

 

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سيدتي

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