بالصور: هكذا نفت سيلينا غوميز علاقتها بالعربي حارث بوخش

بعد أن ضجّت وسائل الإعلام بالحديث عن علاقة جمعت النجمة العالميّة Selena Gomez بالشاب الإماراتي حارث بوخش، نفت النجمة هذه العلاقة على طريقتها الخاصّة.

فقد نشرت النجمة، البالغة من العمر 21 عاماً، صورة لها مع حبيبها الجديد، منسّق الأغاني Zedd واسمه الحقيقي Anton Zaslavski، على صفحتها الخاصة في "انستغرام"، وتظهر في الصورة وهي بين ذراعيه.

وكان Zedd قد نشر صورة لـ Selena وهي في السرير وتبدو بملابسها الداخليّة، وتتحدث معه عبر "سكايبي".

وبذلك تكون النجمة الشهيرة قد نفت علاقتها بحارث، وتبين حقاً أنّ تواجدها في دبي معه كان عبارة عن سياحة وعمل فقط.

وفي الوقت عينه، تكون Selena Gomez قد وجهت الى حبيبها السابق المثير الدائم للمشاكل Justin Bieber ضربة قويّة، حيث أثبتت له وللجميع أنّه أصبح من الماضي.