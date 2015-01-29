نقل شاكيرا إلي المستشفى لإنجاب طفلها الثاني من بيكيه

(إفي): نُقلت المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا يوم الخميس إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة الكتالونية برشلونة تمهيدا لإنجاب طفلها الثاني من رفيقها العاطفي لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه مدافع البرسا.

ووصلت شاكيرا (37 عاما) إلى مستشفى "تيكنون" مساء الخميس في سرية تامة لتجنب عدسات المصورين.

وستشرف على عملية الولادة الطبيبة كارلوتا جارسيا التي شاركت في عملية إنجاب طفلها الأول "ميلان" البالغ من العمر عامين.

ونظمت شاكيرا وبيكيه مؤخرا أسبوعا خيريا بهدف توزيع الهدايا للعائلات التي تحتفل بإنجاب أطفال، ومنها أمصال وأدوية.