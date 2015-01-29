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مدافع برشلونة: نعم، ميسي تشاجر مع إنريكي

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مدافع برشلونة: نعم، ميسي تشاجر مع إنريكي مدافع برشلونة: نعم، ميسي تشاجر مع إنريكي

(إفي): اعترف الفرنسي جيريمي ماتيو مدافع فريق برشلونة بوجود خلاف بين المدرب لويس إنريكي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووقوع مشادة بينهما عقب مباراة ريال سوسيداد.

وأوضح ماتيو في تصريحات لإذاعة (مونت كارلو)، من المتوقع أن تثير جدلا واسعا، "حدث الخلاف عقب العودة من العطلة الشتوية، ليو فقد أعصابه لعدم احتساب مخالفة له أثناء المران، الوضع توتر، وتبادل مع إنريكي كلمات قاسية".

تأتي تصريحات ماتيو لتتعارض مع نفي ميسي وجود أي خلاف أو مشادة مع إنريكي، في حين لم يؤكد أو ينف المدرب هذا الأمر.

وقد يعيد ماتيو التوتر داخل الفريق الكتالوني رغم الهدوء الذي يعيشه في الفترة الماضية بسبب جودة النتائج.

وأضاف اللاعب الفرنسي "هذه المواقف تحدث في كل مكان، لكن لأن الأمر متعلق ببرشلونة حدث اهتمام زائد".

يذكر أن خوردي ألبا ظهير البرسا وصف مؤخرا ما تم تداوله حول الخلاف بين ميسي وإنريكي بـ"الأكاذيب".

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