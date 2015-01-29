ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالتحريض على العنف في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية في قنا، الخميس القبض على 3 أشخاص بينهم طالب بتهمة التحريض على العنف بقرية الجبلاو بمركز قنا.

كانت قوات الأمن بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى قد ألقت القبض على كل من «محمد. ج .ح»، 47 سنة مدرس ، و«حسن .أ. ع»، 18 سنة طالب بمدرسة

أبوبكر الصديق الثانوية، و«محمد .ن . م»، 24 سنة محفظ قرآن وجميعهم مقيمون من قرية «الجبلاو» بمركز قنا، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة انتمائهم لجماعة إرهابية والتحريض على العنف .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.