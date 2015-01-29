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السعودية: أمر ملكي بالإفراج عن السجناء وسداد ديونهم وترحيل الأجانب منهم

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السعودية: أمر ملكي بالإفراج عن السجناء وسداد ديونهم وترحيل الأجانب منهم السعودية: أمر ملكي بالإفراج عن السجناء وسداد ديونهم وترحيل الأجانب منهم

أصدر خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بالإعفاء عن المسجونين وسداد الديون والمستحقات المالية عنهم.

وذكرت وكالة الأنباء ، الخميس، أن الأمر الملكي تتضمن ما يلي:

أولاً: العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.
> ثانياً: يشمل العفو الوارد في البند (أولاً) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز (000 ر 500) خمسمائة ألف ريال.
> ثالثاً: إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.
> رابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.
> خامساً: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.

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