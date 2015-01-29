«محلب» يتفقد مطار شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر الاقتصادي

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده، الخميس، مطار شرم الشيخ الدولي، إن المطارأصبح واجهة مشرفة لمصر لإستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي الدولي .

واستعرض خلال الزيارة، التي رافقه فيها المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات، والمهندس هشام زعزوع وزير السياحة، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وحسام كمال وزير الطيران المدني. مطار شرم الشيخ الدولي، استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، حيث تفقد ومرافقوه، الممرات الجوية ، وصالات السفر، والوصول، والقاعات المخصصة لاستقبال كبار الزوار، وميدان السلام، الذي بلغت تكلفته 20 مليون جنيه، فضلا عن طريق السلام الدولي.

كما التقي محلب، ومرافقوه، عدداً من السياح، الذين عبروا عن سعادتهم، مؤكدين أن شرم الشيخ مثالا لمدينة السلام.