رسالة إلى الوالى

فى خلافة معاوية بن أبى سفيان- مقر حكمه كان فى بلاد الشام- كانت له قطعة أرض فى المدينة المنورة، بجوار أرض يمتلكها عبدالله بن الزبير، وكان هناك عمال يعملون فى أرض معاوية دخلوا على أرض عبدالله بن الزبير، وأتلفوا له بعض الزرع، فغضب ابن الزبير، فكتب رسالة لأميرالمؤمنين معاوية بن أبى سفيان فى بلاد الشام يقول فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم، من عبدالله بن الزبير إلى معاوية ابن هند- آكلة أكباد الصحابة يوم أحد، إن عمالك قد دخلوا أرضى، فأمرهم بالخروج، أو فوالله الذى لا إله غيره، ليكونن لى معك شأن آخر».

قرأ معاوية بن أبى سفيان الرسالة، وهو أمير المؤمنين الذى يمتلك كل السلطات تحت يده، ثم نادى ولده يزيد الذى كان ولى العهد، فدفع إليه الرسالة، وقال له اقرأ هذه الرسالة، فلما قرأها اشتد غضبه، وانتفخت أوداجه، واحمر وجهه، إذ كيف يتجرأ فرد من أفراد الرعية، ويكلم أمير المؤمنين بهذه اللهجة، فقال له معاوية بن أبى سفيان: ما رأيك يا يزيد؟ فقال يزيد: أرى أن نرسل إليه جيشا أوله عنده وآخره عندنا، يأتى إليك برقبته حتى لا يتجرأ أحد على مقام أمير المؤمنين، فيرد معاوية بن أبى سفيان: لا، بل خيرا من ذلك زكاة وأقرب رحماً.

فكتب لعبدالله بن الزبير يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبى سفيان إلى عبدالله بن الزبير بن أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين، والله لقد ساءنى ما ساء ابن حواريى رسول الله، ووالله الذى لا إله غيره، لو كانت الدنيا بينى وبينك لدفعتها لك، ولو كانت مزرعتى من بلاد الشام إلى المدينة المنورة لسلمتها لك، فإذا وصلك خطابى هذا، فضم أرضى إلى أرضك وعمالى إلى عمالك، فإن جنة الله عرضها السموات والأرض». فوصل الخطاب إلى سيدنا عبدالله بن الزبير، فلما قرأ الخطاب بكى، وأقسم بالله إنه سيسافر إلى بلاد الشام فى نفس الوقت، ودخل على معاوية بن أبى سفيان فى مكان حكمه، وقبّل رأسه، وقال: «لا أعدمك الله حلماً.. فاللين يُلين قلب من أمامك، ويجعلك تمتلك قلب من أمامك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، أما من عفا، وأصلح، فأجره على الله».