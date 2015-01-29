ضبط خلية إخوانية تخطط لاغتيال رجال شرطة وتمويل المظاهرات بالمنوفية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام بمحافظة المنوفية، من ضبط 5 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان، بينهم زوجة أبنة أحد القيادات الإخوانية كونوا خلية إرهابية لتمويل المظاهرات المناهضة للدولة ورصد تحركات رجال شرطة وشخصيات عامة تمهيدا لاغتيالهم .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة البحث الجنائى يفيد بضبط كل من عبد السلام م 65 سنة محام مقيم شبين الكوم ، وهشام س 41 سنة مقيم كفر المصيلحة أخصائى متابعة بالتربية والتعليم وزوج ابنة القيادى الإخوانى رجب ابو زيد عضو مجلس الشعب السابق و حسام الدين ا 38 سنة أخصائى مكتبات بجامعة المنوفية والسيد ف خ 38 سنة عامل مقيم منشأة عصام شبين الكوم وجلال ع ا 40 سنة مقيم ميت خاقان شبين الكوم موظف وذلك بعد رصد تحركاتهم وإجتماعاتهم الدورية بمقر جمعية “انا المصرى” التابعة لجماعة الإخوان .

وبالفحص تبين أنهم كونوا خلية “إرهابية” لتمويل المظاهرات المناهضة للدولة والمعادية لرجال الشرطة والقوات المسلحة وبالشماريخ والمنشورات واللافتات والمطبوعات وعقد لقاءات تنظيمية وتحديد أدوار لتنفيذ المظاهرات بالاضافة لرصد تحركات رجال الشرطة وشخصيات عامة لتخطيط لإغتيالها وتفعيل حركة ” ضنك ” لتأجيج مشاعر المواطنيين ضد النظام .

وبتقنين الإجراءات تمت مداهمة مقر جمعية ” انا المصرى ” بشارع سعد زغلول بالبر الشرقى بشبين الكوم وتم ضبطهم بحوزتهم 23 ألف جنيه والالاف المطبوعات وشارات رابعة وكميات كبيرة من الألعاب النارية المستخدمة فى مسيرات الإخوان، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .