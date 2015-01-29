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الزمالك يفاوض البرتغالي جوسفالدو فيريرا

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الزمالك يفاوض البرتغالي جوسفالدو فيريرا الزمالك يفاوض البرتغالي جوسفالدو فيريرا

دخل الزمالك في مفاوضات مع جوسفالدو فيريرا المدرب البرتغالي المخضرم لخلافة محمد صلاح، على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وتعادل الزمالك مع الأهلي 1-1 في قمة الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك للصحفيين: "أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك يجلس مع مدرب الآن لخلافة صلاح".

وعلم FilGoal.com أن فيريرا هو المدرب الذي يقصده منصور.

ويتمتع فيريرا بسيرة ذاتية رائعة مع فرق كبيرة في البرتغال مثل بورتو وسبورتنج لشبونة مع بنفيكا.

وتوج مع بورتو بثلاثة ألقاب للدوري مع بورتو، وفاز بالثلاثية موسم 2008-2009.

وكان سبورتنج براجا أخر الفرق التي دربها فيريرا، ورحل عنه في فبراير 2014، بسبب تراجع النتائج.

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