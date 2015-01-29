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الزمالك يخالف الشروط بإحضاره لـ3 آلاف مشجع بمباراة القمة..وتوقعات بتوقيع عقوبات

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الزمالك يخالف الشروط بإحضاره لـ3 آلاف مشجع بمباراة القمة..وتوقعات بتوقيع عقوبات الزمالك يخالف الشروط بإحضاره لـ3 آلاف مشجع بمباراة القمة..وتوقعات بتوقيع عقوبات

قال النادي الأهلي أن الزمالك خالف شروط اتحاد الكرة بعدما أحضر ما يقرب من ثلاثة آلاف مشجع في مباراة القمة التي أقيمت مساء الخميس بملعب الدفاع الجوي ، حيث .حل الأهلي مساء اليوم الخميس ضيفا على الزمالك في اطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي “شهدت مباراة القمة حضور ما يقرب من ثلاثة آلاف مشجع من جانب جماهير الزمالك”،وختاما قال: “هذا الأمر يخالف الشروط التي حددها اتحاد الكرة بعدم حضور الجماهير للمباريات، حيث تقرر حضورها بداية من الشوط الثاني”.

وقالت مصادر باتحاد الكرة ، أنه من المتوقع توقيع عقوبات على نادى الزمالك بسبب تلك المخالفة.

 

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