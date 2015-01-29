بالصور… افتنتاح المؤتمر العلمي الإقليمى الأول لنقابة أطباء أسنان بسوهاج‎

افتتح اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، اليوم الخميس، المؤتمر العلمى الاقليمى الأول لنقابة اطباء اسنان سوهاج، والذى تنظمه النقابة يومى 29 و 30 يناير الجارى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور مجدى بيومى امين عام اتحاد المهن الطبية ووكيل نقابة اطباء اسنان مصر والدكتور صلاح عبدالكريم نقيب اطباء اسنان سوهاج والدكتور خالد منصور نائب رئيس المؤتمر والدكتور جمال عبدالحليم سكرتير عام المؤتمر، بمشاركة 500 من اطباء الاسنان والاساتذة والخبراء من مختلف جامعات مصر وعدد من أطباء الاسنان من دولتى ماليزيا والكويت.

بدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم ثم عزف السلام الجمهورى وكلمات ترحيب الضيوف والخبراء المشاركين بالمؤتمر.

وتوجه الدكتور خالد منصور بالشكر المحافظ على حضوره ورعايته لهذا المؤتمر العلمى الكبير والاول من نوعه بالمحافظة مشيرا الى ان المؤتمر يشمل عقد مجموعة من ورش العمل والندوات العلمية ولقاءات مع الخبراء فى مجال طب الاسنان ومعرض لشركات المستلزمات الطبية مؤكدا ان الهدف من المؤتمر هو الارتقاء بمنظومة طب الاسنان بسوهاج ونقل الخبرات لشباب الاطباء .

ومن جانبه، عبر المحافظ عن سعادته بعقد هذا المؤتمر على ارض سوهاج ومشاركة هذا العدد الكبير من الخبراء واطباء الاسنان على مستوى الجمهورية ، موضحًا أن مثل هذه المؤتمرات العلمية الكبيرة التى تتيح تبادل الخبرات والاحتكاك بين شباب الاطباء والخبراء هى افضل وسيلة للتعليم.

وأوضح أن محافظة سوهاج تشهد تغيرا ملحوظا على ارض الواقع بعد ثورة 30 يونيو وان المحافظة تضم العديد من المهارات والامكانات التى تحتاج فقط الى تسليط الضوء عليها ورعايتها وهو ما يتحقق الان بالفعل من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الكبيرة على ارض المحافظة والزيارات المتتالية للوزراء والمسئولين والتى توجت بزيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وهو ما يعكس الارادة السياسية الحقيقية للنهوض بمحافظات الصعيد وقال : اتوقع ان تشهد محافظة سوهاج تغييرا كبيرا للافضل سوف يكون ملموسا للجميع فى مختلف المجالات خلال 5 سنوات.

وتم تكريم المحافظ واهدائه درع النقابة العامة لأطباء الاسنان تقديرا لدعمه ورعايته لهذا المؤتمر، كما قام المحافظ باهداء درع المحافظة لنقابة اطباء الاسنان بسوهاج تقديرًا للجهد المبذول فى عقد هذا المؤتمر العلمى الكبير على ارض المحافظة.

وفى نهاية الحفل، أعلن المحافظ عن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لطب الاسنان بسوهاج .