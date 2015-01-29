"الأطباء" تطالب بإعلان أسماء المؤسسات الصحية المباعة لـ«أبراج كابيتال»

أرسلت نقابة الأطباء، الخميس، خطابًا إلى الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، بشأن القرار الوزاري رقم 497 لسنة 2014، الخاص بإشراف الوزارة على أي تصرف في المستشفيات وشركات الأدوية الخاصة.

وقالت النقابة إن هذا القرار ضروري وهام حتي يكون هناك نوع من الإشراف الضروري على المنشآت الصحية.

وطالب الخطاب وزارة الصحة بإعلان المؤسسات الصحية، سواء كانت مستشفيات أو شركات أدوية أو مراكز أشعة أو تحاليل تم بيعها في الفترة الأخيرة، وذلك

>حتي يكون الرأي العام على دراية تامة بكل البيانات الخاصة بأي عمليات بيع أو شراء للمؤسسات الصحية.

وقالت إن ذلك يأتى بعد تزايد عمليات الشراء، التي قامت بها شركة «أبراج كابيتال»، متعددة الجنسية، ومقرها مالطه، للمؤسسات الصحية الخاصة في

>مصر.