5 قواعد للعناية بشعر المحجبة

يحتاج الاهتمام بشعر السيّدات المحجّبات عنايةً خاصّة لا تقتصر على الماسكات ومستحضرات التغذية أو العناصر الغنذئية الهامّة لتغذية الشعر، وإنما تمتدّ إلى طريقة التعامل مع الشعر نفسه. فالتلف الذي يتعرّض له شعر المحجّبة لا دخل للحجاب فيه، لأنّ الأمر يرتبط ببعض الأخطاء التي تقع فيها النساء عن غير قصد، والتي تفاقم من مشكلات الشعر.

ومن أهمّ هذه الأخطاء:

- ربط الشعر بعد غسله مباشرة، وتغطيته بالحجاب وهو رطب، لأنّ هذه الخطوة تؤدّي إلى تلف الشعر وتقصّفه، كما أنها تؤدّي إلى تساقطه.

- ارتداء أكثر من طبقة بشكل يمنع الشعر من التنفّس. إنّ مثل هذا الخطوة تمنع بشرة فروة الرأس من التنفّس، ما يؤدّي إلى تساقط الشعر وعدم قدرة الشعر على التجدّد، إذ تمنع بصيلات الشعر من النمو.

- وضع غطاء الرأس القطني نفسه لأكثر من مرة. هذا الخطأ تقع فيه الكثيرات من النساء، وهو يُشكّل خطراً على فروة الرأس كون الغطاء القطنيّ يمتصّ الموادّ الدهنيّة، ما يؤدّي ـ بعد ارتدائه أكثر من مرة ـ إلى مراكمة الموادّ الدهنية فيه، وإلى حجبه الهواء عن الشعر.

- ربط الشعر بشكل قاسٍ وشدّه كثيراً لضمان عدم تحرّره. إنّ هذه الخطوة التي تقوم بها النساء لضمان ثبات غطاء الرأس تؤثر في الشعر وتؤدّي إلى تقصّفه وتكسّره، كما إلى تساقطه، لأنّه يضغط على البصيلات ويؤدّي إلى إضعافها.

-عدم تعريضه للهواء ومنحه فرصة التنفس من وقت لآخر، ما يؤدّي في بعض الأحيان إلى التهاب فروة الرأس وإصابة الشعر بالقشرة، التي تؤدّي إلى تساقط الشعر وضعف وهوان الشعر وعدم تألّقه.

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