انطلاق مسابقة إبداع السبت

تنطلق، السبت المقبل، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، فعاليات مسابقة «إبداع 3، جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا»، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز للعام الثالث على التوالي.

وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة، الخميس، أن المرحلة الأولى من المسابقة ستنطلق بالإسكندرية، في الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 12 فبراير المقبل«، بمشاركة 1280 طالبًا وطالبة من 27 جامعة ومعهد عالي.

وأضاف البيان أن مجالات المسابقة تتضمن المراسل التليفزيوني، والقصة القصيرة، والغناء الفردي والجماعي، والعزف الموسيقي، والأفلام القصيرة، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحي، والإنشاد الديني، والمقال، والشعر، والفنون التشكيلية.