أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

انطلاق مسابقة إبداع السبت

  • مصر
  • 4
Google+ Print

تنطلق، السبت المقبل، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، فعاليات مسابقة «إبداع 3، جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا»، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز للعام الثالث على التوالي.

وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة، الخميس، أن المرحلة الأولى من المسابقة ستنطلق بالإسكندرية، في الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 12 فبراير المقبل«، بمشاركة 1280 طالبًا وطالبة من 27 جامعة ومعهد عالي.

وأضاف البيان أن مجالات المسابقة تتضمن المراسل التليفزيوني، والقصة القصيرة، والغناء الفردي والجماعي، والعزف الموسيقي، والأفلام القصيرة، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحي، والإنشاد الديني، والمقال، والشعر، والفنون التشكيلية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية