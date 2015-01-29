بالأسماء.. قرارات التعيين والتجديد لـ36 من مديري الخدمات بـ7 محافظات

أصدر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عدة قرارات بالتعيين والتجديد لـ36 من القيادات من مديري الخدمات بالمحافظات.

>وتضمنت القرارات ما يلي:

>في محافظة الدقهلية، تعيين على عبد الرؤوف رضوان، مديراً عاماً للخدمات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

>كما تم تجديد تعيين كل من، الطبيب طارق السيد عرفات، مديراً عاماً لمستشفى المنصورة العام الجديد بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، ومحمد محمد جمعة، مديراً عاماً للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري، ومحمد محمد منصور، مديراً عاماً للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري، وكلير عبده عزيز ميخائيل، مديراً عاماً للتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم.

>وفي محافظة مطروح، تم تعيين حسين رمضان الصاوي، مديراً عاماً للعلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة مطروح.

>كما تم تجديد تعيين كل من، إسماعيل إبراهيم جاتو، مديراً عاماً لإدارة تعليمية بدرجة مدير عام بمديرية التربية والتعليم، والطبيب إبراهيم محمد أنيس، مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية، والطبيب عبد الحميد محمد السعيد، مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشؤون الصحية، والطبيب عادل عبد الكريم حجاج، مديراً عاماً للإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية، وعلاء الدين عبد الشكور عبد العليم، مديراً عاماً للإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام المحافظة.

>وفي محافظة سوهاج، تم تجديد تعيين كل من، جمال عبد العال محمود، مديراً عاماً للادارة العامة لشؤون العاملين بديوان عام المحافظة، وعبد العزيز عطية حسانين، مديراً عاماً للتوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم، وأحمد محمد أحمد عبد الله، مديراً عاماً للشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وممدوح أحمد طلب، مديراً عاماً للرياضة بمديرية الشباب والرياضة، وصبري خالد عثمان، مديراً عاماً لإدارة المنشأة التعليمية بمديرية التربية والتعليم، وعبدالعاطي صديق أحمد، مديراً عاماً للإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة.

>وفي محافظة الفيوم، تعيين كل من، محمد السيد نصر يوسف، مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وجمال عبد الحليم عبد المنعم، مديراً عاماً للخدمات بمديرية التربية والتعليم، وإيمان إبراهيم عبد الله، مديراً عاماً للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

>كما تم تجديد تعيين كل من، عنايات طاهر عوض الله، مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون الإنتاجية والاقتصادية بديوان عام المحافظة، وسليمان محمد شاكر محمد، مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ومحمد إبراهيم محمد حسن، مديراً عاماً للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد عبد الرؤوف إبراهيم، مديراً عاماً للإدارة العامة لشؤون العاملين بديوان عام المحافظة، وإلهام على حسن، مديرا عاماً للإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، وغادة فؤاد عبد المنعم مديرًا عاماً للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، وعبد الحكيم عبد الخالق عبد الله، مديراً عاماً للادارة العامة لشؤون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، وسامية فوزي إسحق، مديراً عاماً للإدارة العامة لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والادارة بالمحافظة.

>وفي محافظة الأقصر، تم تعيين كل من المهندس محسن محمد مصطفى، مديراً عاماً للإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وفتحى أبو الوفا يوسف، مديراً عاماً لإدارة إسنا التعليمية بمديرية التربية والتعليم، ومحمد سيد محمد سليمان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وأيمن محمد عبد العال، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وأحمد على همام، رئيساً للإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بديوان عام المحافظة، وذكي حسان عبيد، مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة.

>وفي محافظة جنوب سيناء، تم تجديد تعيين محمد شريف فرج، مديراً عاماً للإدارة العامة لشؤون العاملين بديوان عام المحافظة.

>وفي محافظة الوادى الجديد، تم تجديد تعيين فيكتور رشدي شاروبيم، مديراً عاماً للشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

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