بالصور..نقابة الحرفيين بالفيوم تقيم دورة للحلاقة الآمنة بالتعاون مع مديرية الصحة

نظمت نقابة العمال الحرفيين بالفيوم بالتعاون مع إدارة التثقيف والإعلام بمديرية الصحة دورة تدريبية للحلاقين بمحافظة الفيوم بعنوان ” نحو حلاقة آمنة ” بقاعة المركز الطبى الحضرى بكيمان فارس بالسد العالى بحضور الدكتور فرج عبدالمعز مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة بالفيوم وسيد يونس نقيب الحرفيين بالفيوم والمسئول الإعلامى للاتحاد المصرى للحرفيين .

> وأكد نقيب الحرفيين بالفيوم أنه لابد من بيئة مصونة من المهددات وآمنة من المخاطر قادرة على مواجهة التحديات لتتمكن من المحافظة على مكتسباتها البشرية ومقدراتها المادية، قائلا: إنه لا صحة مع عدم نقاء البيئة وان صحة البيئة هي صحة الفرد والأسرة والمجتمع والوطن.

وأضاف أن مشاركة مديرية الصحة تأتي انطلاقا من قناعتها بدور البيئة النقية في الوقاية من حدوث الأوبئة والتمكن من السيطرة عليها قبل انتشارها، خصوصا أن هذه القناعة لا تتعارض مع مفهوم الصحة الذي اتسع ليشمل اكتمال سلامة المرء بدنيا وذهنيا ونفسيا، مبينا أن هدف النقابة الاستراتيجي تجسد في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والقيم الأساسية التي تحكم العمل في النقابة ومن لوازم هذا الشمول أن لا تقتصر الرعاية على الخدمات الطبية فحسب بل يجب أن يصاحب ذلك اهتماما بمفاهيم تعزيز الصحة والتثقيف الصحي والوقاية.

> وشرح الدكتورفرج عبدالمعز للحضور خطورة نقل العدوى عن طريق موس الحلاقة وطرق الوقاية من الامراض المعدية والتى تنتقل الى الزبائن من زبون اخر مصاب بفيروس C علاوة على انتقال الأمراض الجلدية عن طريق الملامسة ومشط الشعر.

وأوضح أن الوقاية تسهم في ترشيد التكاليف الصحية التي تنفقها الدول في معالجتها لهذه الأمراض التي كانت من الممكن أن تسهم في إنشاء مشروعات تنمية جديدة ونظرا لان المتغيرات والعوامل البيئية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة العامة فقد أولت المديرية الجانب الوقائي اهتماما كبيرا حيث تم تنفيذ السياسات المتعلقة بصحة البيئة على مستوى محافظة الفيوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.