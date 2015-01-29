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«كتائب القسام» تخرج 17 ألف شاب من مخيمات «طلائع التحرير» العسكرية بغزة

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أن 17 ألف شاب فلسطيني التحقوا بمخيمات «طلائع التحرير» العسكرية التي أقامتها في 18 معسكرا بقطاع غزة من أجل تدريب الشباب على كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والكمائن والمهارات القتالية.

وأقامت «كتائب القسام»، الخميس، حفلي تخريج للمشاركين في مخيمات «طلائع التحرير» بمدينتي غزة وخان يونس والذين تتراوح أعمارهم بين (15 وحتى 21 عاما) بحضور عدد من قادة «حماس» في مقدمتهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أحمد بحر.
>وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، خليل الحية، في كلمة خلال المهرجان بغزة إن «حركته تربي الجيل الصاعد على المقاومة والعزة لا على التنسيق الأمني والذلة».

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