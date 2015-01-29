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رئيس الوزراء العراقي يأمر بـ«تحقيق عاجل» بشأن معلومات عن مجزرة في «ديالى»

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أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الخميس، إجراء تحقيق عاجل في معلومات عن وقوع مجزرة بحق سكان قرى سنية في محافظة ديالى، على يد قوات «الحشد الشعبي»، التي قامت بتحرير مناطق شمال المحافظة، الإثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، رافد جبوري، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالموضوع».

واتهم زعماء سنة ميليشيات شيعية باعدام نحو سبعين شخصا من السكان، الإثنين، خلال العملية العسكرية التي كانت تهدف لطرد عناصر تنظيم «داعش» من قرى واقعة شمال محافظة ديالى، ووقعت الحادثة في قرية بروانة الواقعة في شمال قضاء المقدادية.

وبروانة هي القرية الوحيدة التي لم يفرض عليها تنظيم «داعش» سيطرته عليها بين 22 قرية سقط بيده بعد انسحاب الجيش منها.

وخلال العملية العسكرية التي شنها الجيش مطلع الأسبوع نزح سكان القرى التي كانت تحت سيطرة «داعش» إلى قرية بروانة.

وقال الشهود، إن المسلحين أقدموا على إعدام هؤلاء الأشخاص الذين فروا من تلك المناطق، بعد عزلهم من سكان القرية الأصلين.

بدوره، نفى مسؤول عسكري رفيع المستوى الاتهامات بوقوع مجزرة في بروانة تحت أنظارهم، مؤكداً أن الاتهامات بوقوع أعمال انتقامية من قبل الفصائل الشيعية «مفبركة».

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