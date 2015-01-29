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سفير الكويت: نعيش ربيع ديمقراطى فى ظل ظروف إقليمية ملتهبة

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قال سالم غصاب الزمانان، سفير دولة الكويت في ، إن بلاده تعيش ربيع سياسى ديمقراطى، مشيدا بدور أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في إحداث طفرة كبيرة في مكانة البلاد علي الصعيدين الاقليمي والدولي علاوة علي الانجازات التي شهدها عهده علي الصعيد الداخلي.

وقال «الزمانان»، فى بيان صحفى صادر عن السفارة الكويتية بالقاهرة الخميس، بمناسبة الذكرى التاسعة لتولى الصباح مقاليد الحكم فى الكويت، إن الأمير تولى الحكم قبل تسع سنوات وسط ظروف استثنائية وفي ظل أوضاع إقليمية ملتهبة لكنه استطاع بكل ما يملك من ارث سياسي ودبلوماسي طويل من العبور بالكويت الى بر الأمان".

وأوضح «الزمانان»، أن الكويت استطاعت أن تنجوا من الأزمات التي تواجه المنطقة في السنوات الماضية، وذلك انطلاقا من أن الكويت تعيش في ربيع سياسي ديمقراطي منذ اكثر من خمسين عام .

كما أكد «الزمانان» على أن احتفاء وتكريم الأمم المتحدة للشيخ صباح قائدًا للعمل الإنسانى يعكس المكانة الكبيرة التى تحظى بها الكويت فى العالم. وأشار إلى أن الكويتيين يذكرون بالفخر والتقدير النجاحات الكبيرة التى حققها الأمير داخل وخارج الكويت منذ حمل المسئولية في شبابه من أجل المساهمة فى تأسيس دولة حديثة وإرساء دعائم نهضتها.

وبين السفير أن الشيخ صباح قدم خلال مسيرته إنجازات كبيرة، وترك بصمات خالدة فى مواقع عديدة أسهمت فى تحقيق التقدم والازدهار للكويت والكويتيين موضحا أنه يواصل مسيرة العطاء التى بدأها قبل أكثر من نصف قرن على طريق تحقيق المزيد من الخير والرفاهية والحياة الكريمة لشعبه.

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