فاطمة ناعوت والجيار يناقشان زمن “نوال مصطفى” الأخير بالمعرض السبت

تلتقي الكاتبة والأديبة المصرية نوال مصطفى بجمهور معرض الكتاب، السبت 31 يناير، بصحبة الشاعرة والمترجمة فاطمة ناعوت والناقد شريف الجيار، في حفل مناقشة وتوقيع أحدث رواياتها “الزمن الأخير”.

وتقام الندوة بقاعة “ضيف الشرف” في الثالثة حتى الخامسة عصراً، ويتحدث خلال الحفل الناقد د.شريف الجيار، والشاعرة والمترجمة فاطمة ناعوت.

ورواية “الزمن الأخير”، التي تأتي في مائتين وعشرين صفحة من القطع المتوسط، ترصد التحولات المصائرية والتغيرات الإنسانية والتقلبات القلبية والرؤى الروحية والتواصلات الحميمة في حياة البشر من خلال أسرة مصرية تتشابك في نسيج علاقاتها الاجتماعية.

وكتب الناقد الدكتور صلاح فضل عن الرواية أن :”نوال مصطفي كاتبة صحفية متمرسة، تعشق القص والسير الأدبية، وتنشر مجموعاتها وكتبها بانتظام منذ ثلاثة عقود، حيث تتمتع بأسلوب خلاب وحاسة أنثوية مرهفة، كما تمتاز بقدرتها علي رصد تحولات الحياة وقراءة أحداثها بعين ثاقبة ورؤية سردية مستنيرة، فتقدم صورة لافتة للحياة الإعلامية والوسط الثقافي في علاقاته المهنية ومناخه الإنساني، مع تسليط الضوء علي احتدام التجارب العاطفية والوجودية الحميمة.

غير أنها تركِّز في روايتها الجديدة “الزمن الأخير” على أزمة منتصف العمر عند الرجال والنساء الذين بلغوا العقد الخامس من أعمارهم، واكتشفوا زيف حياتهم وفراغها المخيف، وتبينوا حاجتهم الملحة لاستعادة نضرة قلوبهم وحيوية أجسادهم وتوهج مشاعرهم، مع ما يتعرضون له نتيجة لكل ذلك من عواصف عائلية، وتعقيدات عملية، وتقلبات مدهشة في دواخلهم الباطنية المستترة.