في_القمة - الزمالك لم يفز منذ 2810 يوما لكن الأهلي صاحب المدة الأطول

يستعد قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي للمواجهة بالدوري، في مباراة يدخلها الفارس الأبيض بلا فوز في القمة منذ 2810 يوما، ولكن يبقى المارد الأحمر هو صاحب الفترة الأطول بلا فوز في مواجهات الكبيرين.

عشر سنوات، 11 شهر وعشرة أيام، هي الفترة التي لم يفز فيها الأهلي على الزمالك في المباريات الرسمية، من عام 1962 إلى عام 1973.

تسع مباريات في تلك الفترة لم يفز فيها الأهلي، خسر أربعة مباريات وتعادل في خمسة، حيث لم تقام الكثير من المباريات بسبب الحرب في تلك الحقبة وتوقف النشاط الكروي لسنوات.

الفترة الأطول للزمالك بدون فوز في مباريات القمة الرسمية كانت في السبعينيات، إذ ظل لـ8 سنوات و11 شهرا وخمسة أيام.

من ديسمبر 1971، إلى نوفمبر 1980، خسر الزمالك ست مباريات وتعادل في سبع.