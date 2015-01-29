«كهرباء دبي» تُطلق مسابقة خبير التطبيقات

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مسابقة «خبير التطبيقات»، لطلبة الجامعات لتطوير تطبيق ذكي ترفيهي يستهدف الأفراد من سن السابعة فما فوق، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المسابقة إلى غرس القيم البيئية وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المجتمع ككل بطريقة سهلة وممتعة. وتفتح أبواب التسجيل لطلبة الجامعات ابتداءً من 25 يناير 2015 ولغاية 31 مارس 2015.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع إعلان عام 2015 عام الابتكار في الدولة، أطلقنا مسابقة (خبيرالتطبيقات) انسجاماً مع استراتيجتنا وتوجهاتنا الواضحة في تعزيز التنمية المجتمعية والعمل على رفع الوعي بأهمية ترشيد موارد الطاقة والمياه، وخصوصاً لدى الجيل الجديد».

وأضاف: «تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتحفيز وتطبيق الأفكار والمقترحات الإبداعية ترتكز على الريادة والابتكار لتعزيز رؤيتها بأن تكون مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، كما تحرص الهيئة على اعتماد أفضل الدراسات والبحوث العلمية والاقتراحات الإبداعية في كل عمليات التخطيط الاستراتيجي بهدف تعزيز المكانة الريادية التي تتمتع بها الهيئة على المستوى الوطني والعالمي».

مبادرة

وأوضح: «المسابقة هي مبادرة من هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز مستوى وعي وإدراك المجتمع لقضايا البيئة والاستدامة. كما أنها تعمل على تشجيع الأفراد على تبني نمط حياة مستدام من خلال ترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك موارد الطاقة والمياه. سيعمل التطبيق الذكي الذي سيطوره الطلبة على ترسيخ هذه المفاهيم بأسلوب جديد ومشوق، وسيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المسابقة. في ذات الوقت ستأخذ المسابقة بعين الاعتبار المسؤوليات الأخلاقية والقانونية الأساسية لحماية البيئة».

من جهتها، قالت موزة إبراهيم الأكرف، رئيس قطاع تقنية المعلومات بالإنابة: «سنقوم بمنح جوائز نقدية تحفيزية للأفراد والفرق الفائزة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 120 ألف درهم إماراتي. كما ستنظم الجهات المسؤولة في الهيئة جلسة تعريفية للمتسابقين للإجابة على استفساراتهم. كما ستسلط الضوء على مبادئ هيئة كهرباء ومياه دبي وتوجهاتها الاستراتيجية في مجال حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة وستضمن اطّلاعهم على معايير «نموذج التميز في تقديم الخدمات الذكية» الذي تتبناه حكومة دبي الذكية وهيئة كهرباء ومياه دبي».

وستقوم الهيئة بتكريم الفائزين بأفضل خمسة تطبيقات بالمسابقة في حفل خاص في نهاية شهر يونيو المقبل.