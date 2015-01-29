حمدان بن محمد يطلق مبادرة شركاء دبي للابتكار

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مبادرة "شركاء دبي للابتكار" الهادفة إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار لطرح وتطوير أفكار وحلول مبتكرة في دبي، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وشدد سمو ولي عهد دبي على أن مبادرة "شركاء دبي في الابتكار" تأتي ضمن عدد من المبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة من خلال استراتيجية دبي للابتكار، وبما يؤكد عزمنا على تحقيق هدفنا بأن نكون مركزاً للابتكار لأكثر من ملياري نسمة حول العالم.

وقال سموه: "إننا متفائلون بتحقيق هذا الهدف، وسنسعى لدعمه خلال الفترة المقبلة بسلسلة من المبادرات والبرامج التي ستعمل على تحفيز طاقة المدينة نحو الابتكار، وتؤكد تميزها في مختلف المجالات والقطاعات".

وأضاف سموه: "يأتي إطلاق مبادرة شركاء دبي للابتكار إيماناً منّا بدور الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار كشركاء استراتيجيين، حيث نسعى من خلال المبادرة إلى التعاون مع كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية المتميزة فيه، لتعزيز مكانة دبي كخيار أول لتطوير وإطلاق أحدث التقنيات في العالم".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز جهود الابتكار في دبي توجب علينا تنسيق الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات من القطاع الحكومي والخاص، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية سموه.

وستعنى مبادرة "شركاء دبي للابتكار" باستقطاب نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار لإطلاق مشاريع وبرامج مبتكرة في دبي، والتعاون مع هذه الشركات لطرح أفكار وحلول تعمل على تحسين جودة الحياة في مختلف المجالات، وضمان مستقبل أفضل.

يُذكر أن استراتيجية دبي للابتكار التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً ستعمل على جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم من خلال 10 أبعاد و 10 قطاعات مختلفة مدعومة بعدد من المبادرات التي ستسهم في توفير بيئة داعمة لتوليد الأفكار واقتراح الحلول المبتكرة للارتقاء بمختلف نواحي الحياة في دبي.

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