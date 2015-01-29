أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - توران يقذف حكم أتليتكو وبرشلونة بالحذاء

Google+ Print
بالفيديو - توران يقذف حكم أتليتكو وبرشلونة بالحذاء بالفيديو - توران يقذف حكم أتليتكو وبرشلونة بالحذاء

قام أردا توران لاعب أتليتكو مدريد، بقذف حذائه على مساعد الحكم، وذلك في مباراة الأمس التي خسرها الروخيبلانكوس 3-2 أمام برشلونة في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

بعدما تقدم على ملعبه بهدف في الدقيقة الأولى، فشل أتليتكو مدريد في الفوز على برشلونة، وودع رسميا كأس ملك إسبانيا.

في إحدى التحامات الدولي التركي مع أحد لاعبي برشلونة أثناء اللقاء، خلع الحذاء من قدمه ولم تحتسب الكرة خطأ لصالحه، فقام برمي الحذاء على الحكم المساعد، والذي كان قريبا من إصابة رأس الأخير، لينال بعدها لاعب الروخيبلانكوس البطاقة الصفراء.

المباراة شهدت الكثير من الاحتكاكات والنقاشات بين اللاعبين، إذ تعرض قائد أتليتكو مدريد، جابي، للطرد بعد نهاية الشوط الأول، ولحق به زميله ماريو سواريز قبل دقائق من نهاية المباراة.

شاهد اللقطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي