بالفيديو - توران يقذف حكم أتليتكو وبرشلونة بالحذاء

قام أردا توران لاعب أتليتكو مدريد، بقذف حذائه على مساعد الحكم، وذلك في مباراة الأمس التي خسرها الروخيبلانكوس 3-2 أمام برشلونة في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

بعدما تقدم على ملعبه بهدف في الدقيقة الأولى، فشل أتليتكو مدريد في الفوز على برشلونة، وودع رسميا كأس ملك إسبانيا.

في إحدى التحامات الدولي التركي مع أحد لاعبي برشلونة أثناء اللقاء، خلع الحذاء من قدمه ولم تحتسب الكرة خطأ لصالحه، فقام برمي الحذاء على الحكم المساعد، والذي كان قريبا من إصابة رأس الأخير، لينال بعدها لاعب الروخيبلانكوس البطاقة الصفراء.

المباراة شهدت الكثير من الاحتكاكات والنقاشات بين اللاعبين، إذ تعرض قائد أتليتكو مدريد، جابي، للطرد بعد نهاية الشوط الأول، ولحق به زميله ماريو سواريز قبل دقائق من نهاية المباراة.

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