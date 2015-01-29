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ريبري: لن ألعب في أوروبا بعد بايرن

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ريبري: لن ألعب في أوروبا بعد بايرن ريبري: لن ألعب في أوروبا بعد بايرن

أكد فرانك ريبري لاعب بايرن ميونيخ، أنه لن يلعب لأي نادي في أوروبا بعد الفريق البافاري، ومصرحا بأن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب لعب تحت قيادته.

النجم الفرنسي أعرب عن تقديره وحبه للنادي الألماني، وأكد أنه لن يغادر بايرن في الوقت الحالي، وربما يرحل بعد ذلك إلى دبي أو الدوري الأمريكي قبل اعتزاله اللعب رسميا.

قال صاحب الـ31 عاما لصحيفة (تي زد) الألمانية:"لن أذهب لناد آخر بعد بايرن".

وأضاف"ربما أخوض تجربة مختلفة في دبي أو أمريكا، لكنني لن ألعب لأي نادي أوروبي بعد بايرن".

واستدرك "أكن الكثير من التقدير لهذا النادي، وأحترم كثيرا ما فعلوه من أجلي".

وأشاد ريبري بمدربه بيب جوارديولا قائلا:"بلا أدنى شك، هو أفضل مدرب تعاملت معه".

وأضاف "لم أقابل في حياتي مدرب يعلم كل هذه التفاصيل عن اللعبة".

ريبري على الأرجح سيغيب عن مواجهة بايرن أمام فولفسبورج مساء الجمعة في الدوري بسبب الإصابة.

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