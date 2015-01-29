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لاعب وسط أتليتكو: نيمار سيواجه مشكلة بسبب طريقة لعبه

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لاعب وسط أتليتكو: نيمار سيواجه مشكلة بسبب طريقة لعبه لاعب وسط أتليتكو: نيمار سيواجه مشكلة بسبب طريقة لعبه

(إفي): قال روبن جارسيا "كاني" لاعب وسط أتليتكو مدريد إن البرازيلي نيمار "سيواجه مشكلة يوما ما" بسبب طريقة لعبه.

وصرح كاني عقب مباراة فريقه أمام برشلونة الليلة الماضية في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز البرسا بثلاثة أهداف لهدفين وتوديع الروخيبلانكوس للبطولة، "سيواجه مشكلات طوال مسيرته. نيمار يمتلك أسلوبا خاصا به ولكنها طريقته وسيواجه مشكلة في يوم من الأيام".

وعما حدث في نهاية الشوط الأول وطرد جابي فرنانديز قائد أتليتكو، أشار كاني إلى أنه لم يشاهد ما حدث حيث كان يقوم بتمرينات الإحماء مع باقي البدلاء، وقال "جابي يقول إنه قال (للحكم) إنها كانت ركلة جزاء وطرد، ولم يقل أي شيء آخر، فطرده (الحكم).

وأعرب كاني عن أسفه لهزيمة الفريق في أول مباراة رسمية يشارك فيها مع الروخيبلانكوس، مشيرا إلى أنه حاول أن يفعل كل ما في وسعه عندما تم الدفع به.

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