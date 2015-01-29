د.العيسى: رحل الملك عبدالله بعد أن ترك لنا بصمة خير في جميع مرافق الحياة

قال المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد العيسى عندما نتحدث عن قائد بحجم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لا يمكن ان نحصر مآثره في كلمات قدم فيها لأمته العديد من التطور والازدهار في جميع المجالات كان عنوان تلك المسيرة (الحب المتبادل )، وأضاف لمسنا مشاعر غير عادية كان الجميع يبادله فيها وهو يقود دفة الحكم، مما يؤكد ان هناك رابطاً جمع قائد بأمته بشكل تلقائي خلال العشر سنوات التي كان يعمل فيها من أجل رفع شؤون هذا البلد في جميع الأصعدة، وزاد أن الحب لم يكن محصور في افئدة المجتمع السعودي وإنما تجلى على أجواء الامة العربية والاسلامية لأنهم عايشوا والداً وأخاً وصديقا. واستطرد قائلاً: كان للملك عبدالله مواقف تفرض نفسها على الجميع ولا يمكن حصرها فبصماته متواجدة في كل الأصعدة ومن الصعب الاستطراد في تلك المنجزات التي لاتقف عند حد بل تجاوزات الارقام، لافتاً إلى أن توسعة الحرمين الشريفين تعد شرفاً لقادة هذه البلاد بداية بالمؤسس الملك عبدالعزيز ونهاية بالملك عبدالله حيث نالت العناية التامة من لدنه فأمر بالتوسعات العملاقة والمرافق الكافية وحرص على سرعة إنجازها، كل هذا البذل السخي لتوفر خدمات تريح الحاج والزائر والمعتمر، ستبقى خالدة تلك الأعمال للحاضر الزاهر والمستقبل المشرق، وتحدث العيسى عن مشاريع مواجهه تحديات الانغلاق وضيق الأفق من خلال مبادرات الحوار الوطني والاديان، ولن ينسى التاريخ ما حدث من تحولات ضخمة في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية وصولاً الى مشاركة الأسرة الدولية والتحليق بجناحي المجتمع الرجل والمرأة لتصويب مظاهر الانغلاق والانطلاق لميادين واسعة في كافة المجالات، وذكر أن عهده شهد انشاء اكبر الجامعات ونشر التعليم وقربه من الفئه التي تبحث عنه ولم يعط للتجشم طريقاً لأنه يعي خطورة هذا الجانب فاختصر المسافة منطلقاً من قاعدة الأمم ترفع راياتها بالتعلم وصرفت ميزانيات كبيرة، وامتد المد التعليمي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مشيراً إلى أنه وبقدر ما أعطى للتعليم كان للمجال الصحي اهتمامات بالغة حيث قاد مسيرة التطوير والنهوض بمكانة القطاع الطبي في المملكة ليتبوأ مكانة عالمية مرموقة، وحرص على الارتقاء بمهامه فضلاً عن الإسهام والمشاركة الإيجابية البناءة في العديد من القطاعات. تلك المبادرات الهائلة التي تحققت على صعيد تعزيز دور المملكة كملاذ طبي آمن كان عبدالله قائدها إدراكاً منه لأهمية التنمية الصحية وصون أهم ثروة خلقها المولى عز وجل، واختتم تصريحه قائلاً رحل خادم الحرمين الشريفين وترك لنا مشاريع نسير عليها منهجاً وفكراً وعملا، حملنا مسؤولية وطن نحميه ونضحي من أجله ونمضي به للأمام، نسأل الله أن يجبر مصابنا ودعواتنا بالتوفيق لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الذي تلمس حوائج شعبه خلال الفترة التي قضاها أميراً للرياض وبالتالي ستسهل قراءته للواقع والسير بدفة العمل مع عضده الايمن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف قائد الامن الداخلي ورجل المرحلة وندعو الله ان يكتب للجميع السداد وأن يعوضنا خيراً وان تتواصل سيرة الوطن والمواطن ونحن ننعم بالأمن والامان والاستقرار.