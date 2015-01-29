بالصور… اختتام دورات تدريبية زراعية بالقاهرة لأبناء دول حوض النيل

اختتمت، اليوم الخميس، بالمركز المصري الدولي للزراعة، الدورات التدريبية المجمعة التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية لـ 145 متدرباً من دول حوض النيل والسودان في مجالات الزراعة المختلفة.

وضمت تلك الدوارات تقنيات الري للحفاظ علي المياه، الميكنة الزراعية، التلقيح الصناعي، الاستزراع السمكي، الأمن الغذائي، الإرشاد الزراعي، خلال الفترة من 16 إلى30 يناير 2015 .

وألقي السفير الدكتور حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالمتدربين وأمله في أن تساهم مثل هذه الدورات في دعم جهود الدول الشقيقة في تحقيق التنمية في المجال الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك في دعم علاقات التعاون بين مصر ودولهم في طريقنا نحو تحقيق التنمية الإفريقية الشاملة والأهداف الإنمائية الدولية بما يتناسب وثروات القارة الإفريقية ، كما اثني علي التعاون البناء القائم مع المركز المصري الدولي للزراعة في هذه المجالات الهامة.

وأعرب المشاركون عن شكرهم لمصر عما تقدمه من دعم فني للدول الإفريقية والمساهمة في بناء قدرات دولهم في مختلف المجالات، وسعادتهم بالفترة التي تم قضائها بمصر، معربين عن رغبتهم في زيادة الدعم الفني المقدم من مصر في هذا المجال في ضوء الفائدة التي عادت عليهم والخبرة التي اكتسبوها .

وقام السيد أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتوزيع شهادات إتمام الدورة علي المتدربين في نهاية الحفل، الذى حضره سفراء دول أثيوبيا وبوروندي وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية والسودان.