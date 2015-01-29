أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور… اختتام دورات تدريبية زراعية بالقاهرة لأبناء دول حوض النيل

Google+ Print
بالصور… اختتام دورات تدريبية زراعية بالقاهرة لأبناء دول حوض النيل بالصور… اختتام دورات تدريبية زراعية بالقاهرة لأبناء دول حوض النيل

اختتمت، اليوم الخميس، بالمركز المصري الدولي للزراعة، الدورات التدريبية المجمعة التي نظمتها الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية لـ 145 متدرباً من دول حوض النيل والسودان في مجالات الزراعة المختلفة.

وضمت تلك الدوارات تقنيات الري للحفاظ علي المياه، الميكنة الزراعية، التلقيح الصناعي، الاستزراع السمكي، الأمن الغذائي، الإرشاد الزراعي، خلال الفترة من 16 إلى30 يناير 2015 .

وألقي السفير الدكتور حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالمتدربين وأمله في أن تساهم مثل هذه الدورات في دعم جهود الدول الشقيقة في تحقيق التنمية في المجال الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك في دعم علاقات التعاون بين ودولهم في طريقنا نحو تحقيق التنمية الإفريقية الشاملة والأهداف الإنمائية الدولية بما يتناسب وثروات القارة الإفريقية ، كما اثني علي التعاون البناء القائم مع المركز المصري الدولي للزراعة في هذه المجالات الهامة.

وأعرب المشاركون عن شكرهم لمصر عما تقدمه من دعم فني للدول الإفريقية والمساهمة في بناء قدرات دولهم في مختلف المجالات، وسعادتهم بالفترة التي تم قضائها بمصر، معربين عن رغبتهم في زيادة الدعم الفني المقدم من مصر في هذا المجال في ضوء الفائدة التي عادت عليهم والخبرة التي اكتسبوها .

وقام السيد أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتوزيع شهادات إتمام الدورة علي المتدربين في نهاية الحفل، الذى حضره سفراء دول أثيوبيا  وبوروندي وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية والسودان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية