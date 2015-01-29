الفريق أول صدقى صبحى يتفقد الوحدات الإنتاجية الجديدة التابعة للإمداد والتموين



> تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يوم الثلاثاء الموافق 27 / 1 / 2015 إحدى الوحدات الإنتاجية للمهمات التابعه لهيئة الإمداد والتموين بعد تطويرها وتحديثها الكترونياً وزيادة طاقتها الإنتاجية ، وإدخال أحدث نظم الإدارة والإنتاج الخاصة بإحتياجات القوات المسلحة .

> وألقى اللواء أح عبد المرضى عبد السلام رئيس هيئة الإمداد والتموين كلمة أكد فيها أن مقاتلوا الهيئة وإداراتها التابعة حريصون على تنفيذ كافة المهام والإلتزامات المكلفين بها لتحقيق منظومة التأمين الإدارى والطبى بالقوات المسلحة وتقديم المعاونة لأجهزة الدولة فى العديد من المجالات .

وشاهد القائد العام فيلماً تسجيلياً تناول منظومة التطوير والتحديث التى شهدتها الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة ودورها فى توفير كافة متطلبات القوات المسلحة من المهمات والملبوسات ، ومتطلبات المعيشة والإيواء .

وإستمع القائد العام إلى شرح من مدير إدارة المهمات عن الوحدة الرئيسية لإنتاج المهمات بالقوات المسلحة والتى تضم العديد من المصانع والخطوط الإنتاجية التى تدار بأحدث وسائل القص والتفصيل والتجميع والتجهيز للملبوسات والمهمات العسكرية المختلفة ، ومصنعاً لمهمات الوقاية الطبية والذى يضم 5 خطوط إنتاج للماسك الطبى لتلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الصحة ، ومصنعاً للمشغولات المعدنية ومتطلبات الإعاشة الخاصة بالفرد المقاتل ، كذلك وحدة إنتاج وإصلاح المظلات ومستلزماتها .

وأكد الفريق أول صدقى صبحى خلال لقاءه بمقاتلى هيئة الإمداد والتموين أن ذكرى ثورة 25 يناير كانت وستظل من الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية الحديثة ، والتى جسدت وحدة الصف وصلابة الإرادة ، تلاحم فيها الجيش بالشعب وإنحاز إلى إرادته من أجل إستعادة كرامة الوطن وبناء مستقبله .

وأشار أن الشعب المصرى العظيم بتلاحمه وإلتفافه خلف راية الوطن قد ألهم العالم خلال ثورتين فريدتين بقيمها الوطنية وأهدافها النبيلة التى تعزز بناء دولة عصرية حديثة تعلى مبادىء الحرية والإستقرار والتقدم ، وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات التى تفرضها الأوضاع الإقليمية الراهنة .

مؤكداً أن مصر ماضية بكل عزيمة وثبات نحو آفاق من البناء والتنمية وإستعادة مكانتها ودورها المؤثر على المستويين الإقليمى والدولى ، وأن الشعب المصرى بقواته المسلحة وشرطته الباسلة سينتصر فى حربه ضد الإرهاب والتصدى بكل حسم لكل من يحاول إعاقة مسيرة الوطن وزعزعة أمنه وإستقراره .

وقدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة وأبناء الشعب المصرى الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل مصر لتظل وطناً حراً آمنا مستقراً يملك إرادته ويؤمن مستقبله .

وأشاد القائد العام بالطفرة الهائلة التى شهدتها منظومة التأمين الإدارى والطبى داخل القوات المسلحة ، وماوصلت إليه القاعدة الإنتاجية والإدارية من تحديث وتطوير لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الإحتياجات الإدارية المختلفة ، مؤكداً أن القوات المسلحة تسير بخطوات ثابتة نحو التطوير والتحديث ورفع الكفاءة القتالية والفنية والإدارية لكافة التشكيلات والوحدات لتظل قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها .

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات وطالبهم أن يكونوا قدوة لجميع افراد المجتمع فى الإنضباط والإلتزام والتفانى فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من الضباط والصف والجنود والصناع العسكريين والعاملين المدنيين من هيئة الإمداد والتموين تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها طوال الفترة الماضية .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة .