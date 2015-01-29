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بالصور.. ندوة بعنوان “التحديات التى تواجه الامن القومى المصرى” بالوادي الجديد‎

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بالصور.. ندوة بعنوان “التحديات التى تواجه الامن القومى المصرى” بالوادي الجديد‎ بالصور.. ندوة بعنوان “التحديات التى تواجه الامن القومى المصرى” بالوادي الجديد‎

 

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد الندوة التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد ندوة بعنوان التحديات التى تواجه الامن القومى المصرى، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والسياسية وطلاب الجامعات واعضاء مراكز الشباب بالوادى الجديد.

وقال الكابتن يحى دياب مدير عام الشباب والرياضة، إن الندوة حاضر فيها اللواء كمال عامر مستشار اكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ مطروح واسوان الاسبق.

وناقشت المحاضرة التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى داخليا وخارجيا وقام بالرد على استفسارات الشباب من مختلف مراكز المحافظة فى كل القضايا الداخلية والخارجية، حيث قدم محافظ الوادى الجديد درع المحافظة للواء اركان حرب كمال عامر تقدير لجهوده ودورة فى توعيه شباب والوادى الجديد .

 

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