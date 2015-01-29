الحوثيون يفرجون عن المرافقين الستة لمدير مكتب الرئيس اليمني

أطلق مسلحو جماعة «أنصار الله» الشيعية، الحوثيين، الخميس، سراح 6 أشخاص كانوا مرافقين لمدير مكتب الرئيس اليمني المستقيل حين اختطافه وإياهم من قبل الجماعة، بحسب مصدر في الرئاسة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «مسلحي الحوثيين أفرجوا عن 6 أشخاص من مرافقي أحمد عوض بن مبارك، كانوا قد اختطفوهم مع الأخير قبل أيام بصنعاء». وبحسب المصدر نفسه، «تم تسليم المرافقين الستة إلى منزل بن مبارك بالعاصمة».

ويأتي هذا بعد يومين من إطلاق الحوثيين سراح بن مبارك وإيصاله إلى منزل الشيخ عوض الوزير، أحد كبار مشايخ قبائل محافظة شبوة.

وجاء إطلاق سراح مدير مكتب الرئيس اليمني المستقيل، عبدربه منصور هادي، عقب اجتماع عقدته قيادات في جماعة الحوثي، في العاصمة، مع ممثلين عن قبائل شبوة، التي ينتمي إليها بن مبارك، للاتفاق على مكان تسليمه، بحسب مصدر مطلع على المفاوضات.