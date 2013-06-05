كواليس أحلام التجميليّة عبر Instagram

ممّا لا شكّ فيه أنّ موقع Instagram للتواصل الاجتماعيّ شغل بال الجميع، من بينهم النّجمات العربيّات والأجانب. وكانت النجمة أحلام من أبرز ناشطي هذا الموقع، فهي تضع الصور التي تتعلّق بتفاصيل حياتها، وعلى مدار الساعة.

ولأنّ "سيدتي نت" يُعنى بحياة النجمات وتفاصيلها كافة، من الألف إلى الياء، نقدّم إليك اليوم كواليس النجمة أحلام التجميليّة، حيث من المعروف عنها أنّها من المهتمّات كثيراً بعالم الأزياء والموضة، وتحرص على تقديم أجمل إطلالة لها في كلّ المناسبات، وأخيراً في برنامج arab idol.

هذه الصور تُظهر النجمة أحلام بلقطات تجميليّة عديدة، خلال تسريح شعرها من قبل المزيّن طوني صوايا وتعدّيل مكياجها بأنامل أحمد الأسير.

كما نلاحظ أنّها لا تترك المرآة بعيدة عنها، حتّى تُراقب جمالها بين فترة وأخرى.

فما رأيك بمكياج وتسريحات أحلام؟ وهل أنت مع هذه الخدمة للتواصل بالصورة مباشرة مع الجمهور؟