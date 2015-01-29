أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“الخارجية” تحذر من المصريين من توقيع تعاقدات بالخارج تهدر حقوقهم

Google+ Print
“الخارجية” تحذر من المصريين من توقيع تعاقدات بالخارج تهدر حقوقهم “الخارجية” تحذر من المصريين من توقيع تعاقدات بالخارج تهدر حقوقهم

وزارة الخارجية المصرية

أهاب السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج المصريين بتوخى الحذر عند التوقيع على تعاقدات للعمل فى الخارج والتأكد من عدم وجود بنود قانونية تسهل على مانحى العمل فصلهم وما قد يترتب على ذلك من إهدار حقوقهم ، حتى وان كان العقد مغرياً مادياً فى تصورهم .

يأتي ذلك في إطار متابعة أحوال المصريين فى المملكة العربية والمشاكل التى يواجهونها فقد تلاحظ وجود مشكلة بين مجموعة مدرسين مصريين ومالك مدرسة سعودية ترتب عليها نظر قضيتهم أمام القضاء السعودى بعد قيام صاحب العمل بإنهاء تعاقداتهم وإصدار تأشيرة خروج نهائى لهم من المملكة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية