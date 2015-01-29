“الخارجية” تحذر من المصريين من توقيع تعاقدات بالخارج تهدر حقوقهم

أهاب السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج المصريين بتوخى الحذر عند التوقيع على تعاقدات للعمل فى الخارج والتأكد من عدم وجود بنود قانونية تسهل على مانحى العمل فصلهم وما قد يترتب على ذلك من إهدار حقوقهم ، حتى وان كان العقد مغرياً مادياً فى تصورهم .

يأتي ذلك في إطار متابعة أحوال المصريين فى المملكة العربية السعودية والمشاكل التى يواجهونها فقد تلاحظ وجود مشكلة بين مجموعة مدرسين مصريين ومالك مدرسة سعودية ترتب عليها نظر قضيتهم أمام القضاء السعودى بعد قيام صاحب العمل بإنهاء تعاقداتهم وإصدار تأشيرة خروج نهائى لهم من المملكة .