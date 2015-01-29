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الداخلية تُنهي إجراءات ترخيص سيارة سائق التاكسي المحترق في أحداث المطرية

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الداخلية تُنهي إجراءات ترخيص سيارة سائق التاكسي المحترق في أحداث المطرية الداخلية تُنهي إجراءات ترخيص سيارة سائق التاكسي المحترق في أحداث المطرية

أنهت وزارة الداخلية، إجراءات ترخيص السيارة الجديدة التي تم منحها لسائق التاكسي المحترق في أحداث المطرية، وتحملت كافة نفقات الترخيص.

كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية  قد وجه بسرعة إنهاء تراخيص السيارة، وبناءًا على توجيهات اللواء خالد يوسف مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فقد تم التواصل مع مالك السيارة، وتم إنهاء كافة إجراءات الترخيص و تسليمه الرخصة الجديدة وتركيب اللوحات المعدنية.

ووفقًا لما جاء خلال بيان صادر عن وزارة الداخلية: قدم المواطن الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على اهتمامهم الشديد به ووقوفهم بجانبه بعد تعرضه لهذه الحادثة.

جاء ذلك في ضوء الأحداث التي شهدتها منطقة المطرية خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير، حيث شهدت أحداث شغب والتعدي على المواطنين وقوات الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وكان من بينها إحراق سيارة تاكسي ملك محفوظ محمد عبد العال مرعي، مما دفع رئيس مجلس الوزراء بمنحه سيارة جديدة تعويضاً له عن السيارة المحترقة.

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