استفيدي من الفاكهة لتقوية وتغذية شعرك

يتميَّز فصل الصَّيف باحتوائه على الكثير من أصناف الفاكهة اللذيذة والمحببة لدى الجميع، فلم لا تجعلين شعرك يستفيد من تلك الأطعمة أيضاً؟

ولتقوية وتغذية شعرك هذا الصَّيف من داخل سلَّة الفواكه المتواجدة في منزلك قومي بما يلي:

أحضري نصف موزة، واهرسيها مع ربع حبَّة من الأفوكادو، وربع شمامَّة، وملعقة من الزَّبادي، ثمَّ دلِّكي بها شعرك من الجذور حتَّى الأطراف لمدَّة دقائق، واتركي الفاكهة على شعرك لمدَّة ربع ساعة قبل غسله.