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كيف تعتنيEmma Stone ببشرتها في الصيف؟

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كيف تعتنيEmma Stone ببشرتها في الصيف؟ كيف تعتنيEmma Stone ببشرتها في الصيف؟

في مقابلةٍ مع مجلة "كوزموبوليتن"Cosmopolitan ، أجابت الممثلة الشّابة " إيما ستون" Emma Stone عن سؤال طرحته المجلة عن المكياج الذي يُعجب الرجال، فجاءت إجابتها على النحو التالي: "لا آبه أبداً. أعتقد أنّه ينبغي على النساء وضع المكياج الذي يُناسبهنّ، وعلى تطبيق المكياج أن يكون أمراً ممتعاً".
وردّاً على سؤال المجلّة حول المستلزمات الصيفيّة التي تستعملها النجمة لجمالها، أجابت "ستون"، معلّقةً أهمية على الكريم الواقي من الشمس والزيت الخاص بترطيب بشرتها. بالإضافة إلى ذلك، تذمّرت من أنّها تُعاني من الحساسيّة، ما يعني أنّه عليها الارتجال في ما يتعلّق بالعناية ببشرتها.
وقالت: "أنا أعاني من الحساسيّة تجاه العديد من المكوّنات. لذلك لا يُمكنني إلا استعمال المستحضرات التي تحتوي على مكوّنٍ واحدٍ فيها". وأضافت: "أستعمل مطهّر بيرت بيز Burt's Bees Cleanser، وأقوم بتقشير بشرتي بواسطة صودا الخبز أو السكّر الأسمر. أحبّ أيضاً الاستعانة بزيت جوزة الهند وزيت الزيتون. أحتفظ بزجاجة كبيرة منه في مطبخي، وأضعه على كلّ وجهي، وتفوح مني رائحة الكعك".

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سيدتي