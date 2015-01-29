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بروتوكول تعاون مع الإمارات لتحويل «الثقافة إلي سلعة»

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وقعت وزارة الثقافة بروتوكول تعاون مع نظيرتها الإماراتية، الخميس، بالمركز الثقافي الدولي، يهدف إلى وضع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي والفني.

واستعرضت الدكتورة كاميليا صبحي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، نيابة عن الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، مع حكم الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والفنون بالإنابة، العديد من المشاريع المستقبلية، من أبرزها التعاون في مجال حفظ التراث، والنشر والترجمة، إلى جانب وجود شراكة مؤسسية بين الهيئات التابعة للوزارتين.

وقال أمير نبيه، مدير إدارة البروتوكولات في وزارة الثقافة، حسب بيان، الخميس، إن البروتوكول يركز على تحويل الثقافة إلى سلعة اقتصادية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية.

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